Inzaghi cambia sponda del Naviglio? La bomba lanciata dal giornalista lascia tutti senza parole

Inzaghi pronto a una mossa shock? Un giornalista svela un’ipotesi che potrebbe rivoluzionare il futuro del tecnico e il destino delle due milanesi.

Il futuro di Simone Inzaghi è diventato uno dei temi più discussi nel calcio italiano. Attualmente allenatore dell’Inter, la sua permanenza nella squadra non è più così certa, nonostante i buoni risultati ottenuti. Carlo Pellegatti al podcast Area Fritta ha ipotizzato uno scenario clamoroso che vede il piacentino non confermato dai nerazzurri: a quel punto anche un approdo al Milan sarebbe possibile. La suggestione ha suscitato incredulità, ma anche curiosità, soprattutto perché legata al possibile arrivo di un ex Lazio come nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Più di qualcuno, infatti, sostiene che l’allenatore in un caso possa non essere confermato a fine stagione.

L’ipotesi Tare e Inzaghi al Milan

Igli Tare, ex attaccante e attuale dirigente, sembra essere uno dei candidati più papabili per assumere il ruolo di direttore sportivo del Milan. Il club rossonero sta cercando una figura capace di risollevare le sorti della squadra, che quest’anno ha deluso le aspettative sia in Serie A che in Champions League. Se Tare dovesse prendere in mano la gestione, si ipotizza che potrebbe rivolgersi a Simone Inzaghi per una possibile collaborazione, una mossa che, sebbene improbabile, non è da escludere completamente.

Un sogno difficile da realizzare per Inzaghi

Nonostante la suggestione di un passaggio all’odiato Milan, ci sono molti fattori che rendono questa possibilità alquanto remota. Inzaghi, infatti, sembra essere ancora molto legato all’Inter e al suo progetto, con Marotta che ha chiaramente espresso la volontà di trattenerlo. Inoltre, il tecnico potrebbe essere maggiormente attirato dalle offerte provenienti da altre lighe, come la Premier o l’Arabia Saudita, che sono pronte a offrirgli contratti milionari. Un trasferimento al Milan, privo di ambizioni immediate sul fronte europeo e con un mercato che potrebbe risultare più limitato, potrebbe non rappresentare la sfida che Inzaghi cerca.

