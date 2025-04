Inter e Napoli si preparano alla sfida per il grande bomber della Serie A: chi avrà la meglio?

Con la clausola da 52 milioni in gioco, Inter e Napoli sono pronte a lanciarsi in una corsa frenetica per il bomber che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione.

Fin dall’inizio del 2025, Inter e Napoli si sono trovati a competere non solo sul campo, ma anche in sede di mercato, con uno scambio continuo di sguardi e strategie per rafforzare le proprie rose. I nerazzurri dopo diverse stagioni di mercati conservativi torneranno ad investire cifre di un certo peso sul mercato.

La corsa al colpo decisivo per l’attacco

Nel corso dei mesi, la battaglia tra Inter e Napoli è diventata sempre più serrata, con entrambe le squadre fortemente impegnate a prepararsi per il prossimo futuro. La Champions League, già quasi garantita per entrambe, ha spinto le due società a intensificare le trattative per un rinforzo che possa davvero fare la differenza. La ricerca di un attaccante è diventata prioritaria, con l’attenzione di entrambe le dirigenze focalizzata su un giovane talento che ha saputo farsi notare grazie a prestazioni straordinarie. Moise Kean, infatti, è diventato il nome in cima alla lista dei desideri, con il suo impressionante bottino di 22 gol e 3 assist nelle 38 partite disputate.

Inter, Napoli e la sfida per Kean: una corsa contro il tempo

Il giornalista Emanuele Cammaroto a ‘Radio Punto Nuovo‘ ha fatto luce sulla cosa. La valutazione dell’ex Juve, fissata dalla clausola rescissoria a 52 milioni di euro, rende l’affare complesso ma non impossibile. Se da un lato il Napoli potrebbe spingere per chiudere velocemente, anche l’Inter sta cercando di approfittare della situazione, soprattutto se fosse costretta a cedere Marcus Thuram. Il futuro del giovane attaccante è ora più che mai incerto: la Fiorentina non vuole fare sconti, ma potrebbe essere disposta a trattare.

