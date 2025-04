Bologna-Inter: dove vederla in TV e in streaming

Dall’Ara bollente tra sogni scudetto e incubi Champions: l’Inter rischia grosso, il Bologna sogna l’impresa, e c’è un precedente che inquieta Inzaghi.

L’Inter arriva al Dall’Ara con il morale alto dopo la splendida qualificazione in semifinale di Champions ottenuta ai danni del Bayern Monaco. Un’impresa che ha riacceso l’entusiasmo, ma anche aumentato le pressioni: ora l’obiettivo è non perdere terreno nella corsa scudetto. Il Napoli, vittorioso ieri a Monza, ha agganciato i nerazzurri in vetta alla classifica, costringendo la squadra di Inzaghi a una prova di forza. Sulla carta Bologna non è la trasferta più semplice: in questo 2025, solo due squadre sono uscite indenni dallo stadio rossoblù, tra cui proprio il Napoli, capace di fermare sul pari la squadra di Italiano. Un dettaglio non banale che rende ancora più delicato il match. Inzaghi per diversi motivi rinuncia a due big nella formazione titolare.

Bologna a caccia di riscatto europeo

Il Bologna cerca punti preziosi dopo la sconfitta incassata a Bergamo. Un risultato che ha fatto scivolare i rossoblù al quinto posto, in piena bagarre per un posto in Champions League. La formazione emiliana ha bisogno di rispondere sul campo e quale occasione migliore di un big match casalingo per rialzare la testa? Al Dall’Ara, il Bologna ha costruito gran parte della propria classifica grazie a una solidità difensiva difficile da scardinare. Ma contro l’Inter servirà qualcosa in più. Non solo sul piano tattico, ma anche mentale. L’ultima volta che i felsinei hanno ospitato l’Inter a Pasqua risale al 1964: allora le due squadre si giocavano lo scudetto, poi vinto dal Bologna allo spareggio dell’Olimpico.

La diretta tv e streaming del match

Per chi non potrà essere sugli spalti, la partita sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport (canali 201 e 251) sia su DAZN, tramite l’app su smart tv o registrandosi online. Non mancano le opzioni per seguirla in streaming: DAZN offre l’accesso anche da pc, smartphone, tablet e console come Xbox e PlayStation, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare anche Now Tv e Sky Go.

