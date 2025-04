Bologna-Inter, le pagelle: Pasqua indigesta per i nerazzurri, Calhanoglu invisibile, harakiri Bisseck

La squadra di Inzaghi perde a Bologna e si fa raggiungere dal Napoli in vetta alla classifica: ecco le pagelle.

SOMMER 6: il Bologna gioca uomo su uomo e lui spesso è l’unico libero da pressioni avversarie. Giostra bene col pallone tra i piedi, non può nulla sul gol subìto.

PAVARD 6,5: straordinario il salvataggio alla mezz’ora circa del primo tempo, dà tutto sé stesso in difesa.

ACERBI 6,5: limita sia Dallinga che Castro.

BASTONI 6: non semplice il duello col velocissimo Ndoye che infatti lo supera pericolosamente alla mezz’ora. Non va molto lontano dal gol di testa e viene ammonito nel secondo tempo, non giocherà la prossima di campionato. Prestazione sufficiente. (Dal 64’ DIMARCO 5: non sembrava in perfette condizioni fisiche, ingresso decisamente negativo, si perde anche Orsolini in occasione dell’1-0).

DARMIAN 7: mette tutta la sua esperienza soprattutto in fase difensiva anche se non disdegna di attaccare qualche volta. Molto bene in marcatura su Ndoye quando quest’ultimo ha agito dalle sue parti. (Dall’87’ BISSECK 5: entra da quinto ed è in costante affanno, spazza male di testa in più di un frangente, compreso quello in cui “assiste” involontariamente la rete di Orsolini).

BARELLA 6: gara piuttosto “normale”, da lui ci si aspetta di più ma c’è il fattore stanchezza. Bellissima la giocata con cui dribbla un paio di avversari e serve Carlos Augusto nel primo tempo.

CALHANOGLU 5: oscurato molto bene dai centrocampisti felsinei, fatica a far girare la squadra. Invisibile.

MKHITARYAN 6: a fine primo tempo è costretto al fallo tattico che gli costa la squalifica nel prossimo match contro la Roma. Alterna quantità e qualità, gara senza infamia e senza lode. (Dal 64’ FRATTESI 6: apprezzabile il salvataggio in scivolata sul tiro di Miranda, ha poche occasioni di lanciarsi in profondità ma gioca molto bene in fase difensiva).

CARLOS AUGUSTO 6: prova a segnare in tuffo poco prima del grande spavento per il suo ginocchio. Prestazione sufficiente.

CORREA 5,5: volitivo, cerca di legare centrocampo e attacco ma i risultati non sono buoni, cestina un ottimo pallone ad inizio secondo tempo calciandolo alle stelle. (Dal 69’ TAREMI 5,5: si batte ma senza successo).

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Lucumi lo segue ad uomo in ogni parte del campo, lui prova a giocare come col Bayern ma ci riesce saltuariamente. Agisce troppo lontano dalla porta e perde molti duello col colombiano. (Dall’87’ ARNAUTOVIC s. v.).

INZAGHI 6: il Bologna ha preparato benissimo la gara con ogni giocatore che segue a uomo il proprio avversario a tutto campo, i nerazzurri accusano la stanchezza mentre i padroni di casa no. Difficile trovare colpe dell’allenatore che fa il possibile con le risorse che ha.

