Bologna-Juve, Tuttosport duro con Sozza: «Non vede ma decide per il rigore! Orsolini aveva spinto Alex Sandro». La moviola del quotidiano

La moviola di Tuttosport dà la sua lettura dell’episodio del calcio di rigore assegnato al Bologna nella gara con la Juventus per fallo di Danilo ai danni di Orsolini.

MOVIOLA – «Il primo episodio da moviola di Bologna-Juventus si concretizza prima ancora che inizi la partita perché il monitor a bordo campo non funziona! E la controprova la Juventus la subisce poco dopo cinque minuti quando Danilo interviene in area su Orsolini: il brasiliano si rende conto di esser fuori tempo e così ritrae subito la gamba ma il bolognese cade. C’è stato il tocco? Le immagini non lo chiariscono, anzi il dubbio sul contatto resta eccome. Dubbio che rimane anche nella testa di Sozza che non può andare al monitor per decidere! Da segnalare che Orsolini per trovarsi a tu per tu con Danilo aveva prima spinto Alex Sandro alle spalle. Ma il Var decreta comunque il rigore. Var, ovvero Mazzoleni e Paganessi. Il duo concede il bis alla mezzora per fallo netto di Lucumi su Milik, non visto dall’arbitro nonostante la scarpa tolta al polacco fosse rimasta sulla linea dell’area!».

