Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato così il pareggio della Juve a Bologna.

Le sue parole: «Il rigore di Milik si aggiunge alla lista di bizzarrie e stranezze che hanno caratterizzato la stagione della Juventus. Con una società tormentata da vicende giudiziarie – non tutte congruenti -, da qualche svista arbitrale ma anche da tanti errori tecnici, qualche assurdità tattica. La Juve ha desertificato il sul gioco offensivo segnando due gol in cinque partite. È una squadra che sembra non saper più vincere anche quando gioca benino come contro il Bologna. E questo è sconfortante. L’unica nota positiva sono i giovani, forse il futuro è quello ma sembra ancora abbastanza lontano».

