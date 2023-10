Victor Kristiansen, terzino del Bologna, ha parlato a BFC Week, format settimanale del sito ufficiale del club rossoblù

Victor Kristiansen, terzino del Bologna, ha parlato a BFC Week, format settimanale del sito ufficiale del club rossoblù.

PAROLE – «Ho tanta voglia di tornare in campo, non vedo l’ora. Differenze tra Serie A e Premier? Credo che la Serie A sia un campionato più tecnico. Non è un gioco veloce come in Inghilterra, dove si corre tantissimo e dove contano molto i duelli individuali, qui devi sempre rimanere concentrato sull’aspetto tattico del gioco, queste sono le differenze principali. Credo che avere uno spogliatoio internazionale sia un vantaggio per me, ci sono tanti ragazzi in grado di tradurre quando facciamo le riunioni. De Silvestri mi sta aiutando molto con la sua esperienza ed è già un mio buon amico, con Karlsson parliamo più o meno la stessa lingua. A volte non capiamo cosa dicono gli altri, ci guardiamo e ne ridiamo insieme. La città? Bologna è una città stupenda. L’ho girata molto con la mia famiglia e la mia ragazza. Siamo felicissimi di tutto, abbiamo un bell’appartamento in centro. Amo lo stile di vita italiano, ho sempre sognato di giocare in Italia, adesso ho l’opportunità di farlo e mi godo ogni momento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG