Benoit Cauet ha anticipato i temi di Torino-Inter ai microfoni di TorinoGranata.it. “Sarà una partita complicata e difficile perché se anche il Torino non è partito bene in campionato è una squadra che comunque ha le basi per disputare un ottimo campionato e i giocatori ci sono. Secondo me è solo una questione di aggiustare la squadra e Juric da questo punto di vista è un esperto nel rimodellare e dare un contributo importante alle formazioni che ha a disposizione. L’Inter quest’anno ha l’ambizione di vincere lo scudetto per questo sicuramente sarà una partita complicata e difficile per entrambe le squadre”.

La vigilia di Juric e Inzaghi

“Di certo stanno studiano nei minimi particolari e al massimo tutti i dettagli tenendo conto di ciò che la loro squadra e l’avversario fa meglio e peggio e di certo avranno delle letture ben precise per provare a vincere la partita. Sappiamo che per Juric l’individualità dei suoi giocatori è determinante, se stanno bene dal punto di vista fisico, per mettere l’avversario in difficoltà. Per l’Inter è diverso perché è una squadra che ha un gioco corale con automatismi e manovre ben determinate e questo è un punto di forza. Ciò che manca in questo momento a una o all’altra squadra va sopperito con la forma fisica dei giocatori e la concentrazione che può essere mancata come accaduto all’Inter con il Bologna nella fase difensiva poiché dopo essere andati in vantaggio di due gol non è possibile farsi rimontare quando si ha in pugno la partita. E anche il Torino con la Juventus non ha approcciato al meglio la partita e ha subito due gol su calci piazzati e sicuramente Juric da questo punto di vista avrà lavorato durante la sosta del campionato per evitare che si ripeta. È chiaro che è l’Inter che ha più da perdere”.

