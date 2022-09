Mihajlovic ha commentato la difesa della figlia dopo le critiche dei tifosi del Bologna: cosa ha detto il tecnico

Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, difeso duramente il padre, tramite i propri profili social, dalle critiche ricevute. E il tecnico del Bologna ha così affrontato l’argomento.

LE PAROLE – «Io ho saputo di tutto ieri. Ad ogni modo lei è intervenuta nei confronti di quei commenti che non centravano niente con il calcio. Ai figli può fare male leggere cose così cattive sui propri genitori, ma io sono abituato e soprattutto non li leggo nemmeno perché non ho i social. I miei figli si dovranno abituare che la vita è anche questo».

