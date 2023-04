Sabato alle 15.00 Bologna e Milan scenderanno in campo: i precedenti tra le due squadre allo stadio Dall’Ara

Il Bologna vive in piena euforia dopo il successo per 2-0 a Bergamo. Thiago Motta è l’uomo del momento. La società sembrerebbe intenzionata a blindarlo con un contratto fino al 2025

Il Milan ha un solo punto di vantaggio sull’Inter, quinta in classifica. L’ultimo 0-0 in casa con l’Empoli ha complicato il cammino dei rossoneri, che arrivano a questa gara dopo le fatiche di Champions contro il Napoli.

Totale gare: 74 – Vittorie Bologna: 25 Pareggi: 21 Vittorie Milan: 28

Ultima vittoria Bologna: 2001-02 – 2-0 3 Fresi, 24 Cruz (da due decenni il Bologna vive un autentico tabù con il Diavolo)

Ultimo pareggio: 2018-19 – 0-0 (sedicesima giornata, il Bologna era in piena zona retrocessione)

Ultima vittoria Milan: 2021-22 – 2-4 16 Leao, 35 Calabria, 49 aut.Ibrahimovic, 52 Barrow, 84 Bennacer, 90 Ibrahimovic (due espulsi per i padroni di casa: Soumaoro e Soriano)

Memorabile: 2020-21 – 1-2 26 Rebic, 55 Kessie rig., 81 Poli (Ibrahimovic si fa parare il rigore ma Rebic segna sulla respinta di Skorupski).

