Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo i quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta del Bologna contro la Fiorentina in Coppa Italia.

PAROLE – «Rinnovo? Non è il momento di rispondere a una domanda così. La rispetto, ma non è il momento. Se penso a una big? No, no. Io penso solo al Bologna e non ho risposto alla domanda perché non è il momento dopo una sconfitta, ma non sto pensando ad altro che al Bologna. Stasera è mancato il nostro gol dopo una bella partita, ma il calcio è così. Ora digeriamo la sconfitta e torniamo a lavorare da domani per preparare la partita contro il Cagliari».

