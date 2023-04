Le parole di Orsolini dopo la vittoria del Bologna: «Tre punti fondamentali, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il Mister»

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna sull’Atalanta. Di seguito le sue parole.

«L’ammonizione? È stato un gesto istintivo, non ricordavo che ero diffidato. È un peccato perché sarà una partita importante con, tre punti fondamentali, importantissimi, danno continuità al lavoro iniziato a settembre con il mister. Ci fanno capire che siamo una squadra importante che può vincere anche su campi difficili come quello di Bergamo. Europa È ancora presto per fare calcioli, mi pare un po’ prematuro parlarne ora»

L’articolo Bologna, Orsolini: «Europa É ancora prematuro parlarne» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG