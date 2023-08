Giovanni Sartori, direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato dell’acquisto di Jesper Karlsson dall’Az

Giovanni Sartori, direttore dell’area tecnica del Bologna nella conferenza stampa di presentazione di Jesper Karlsson.

PAROLE – «Siamo oggi qua a presentare Jesper Karlsson. Arriva dall’AZ così come Beukema, esterno offensivo che preferisce giocare a sinistra per rientrare e calciare in porta. La sua dote principale è il tiro, il Bologna ed io lo seguivamo da tempo, rientrava negli obiettivi già dall’anno scorso, alla fine quando c’è stata l’opportunità di prenderlo abbiamo accelerato i tempi ed in tre quattro giorni abbiamo concluso la trattativa. È il decimo svedese della storia del Bologna, confidiamo molto delle sue capacità offensive, che possa fare quei gol di cui abbiamo disposizione».

