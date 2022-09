Thiago Motta pronto a tornare in panchina: il tecnico italobrasiliano sarà il sostituto di Mihajlovic al Bologna

Come riferito da Sky Sport, il Bologna è pronto ad annunciare il suo nuovo allenatore.

Dopo l’esonero di Mihajlovic la scelta è ricaduta su Thiago Motta, che si appresta a tornare in panchina dopo l’addio allo Spezia. Il tecnico in arrivo in queste ore in città per la firma e per il successivo annuncio.

