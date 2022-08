Non solo Lucumì, il Bologna starebbe aspettando in città anche Sosa: il centrale dovrebbe arrivare per visita e firma

Non solo Lucumì, il Bologna starebbe aspettando in città anche Sosa: il centrale dovrebbe arrivare per visita e firma.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il classe 2002 del Liverpool Montevideo potrebbe arrivare domani e iniziare la sua nuova avventura con i felsinei.

L’articolo Bologna Sosa, il difensore è atteso in città per visite e firma proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG