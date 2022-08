Difficoltà al Bologna per arrivare a Shomurodov: l’attaccante resta in uscita dai giallorossi ma non c’è l’accordo

Difficoltà per portare Shomurodov al Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, dopo due riunioni in call la trattativa si è fermata perché gli emiliani propongono un prestito con obbligo a determinate condizioni mentre i capitolini vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto in modo più scorrevole.

Situazione di stallo al momento tra felsinei e Roma.

L’articolo Bologna, stallo con la Roma per Shomurodov: la situazione proviene da Calcio News 24.

