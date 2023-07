Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club riguardo al calendario della prossima Serie A

«Un inizio di stagione stimolante che nelle prime cinque giornate ci vedrà affrontare subito Milan e Juventus, tra le squadre più forti del campionato, poi il Cagliari neopromosso e certamente motivato dal ritorno in Serie A, il Verona in trasferta e il Napoli Campione d’Italia. Sono convinto però che il calendario incida relativamente sul percorso di una squadra. Sono abituato a ragionare gara per gara nella certezza che non esistono partite facili. Sarà quindi importante farsi trovare pronti fin da agosto».

