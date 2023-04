Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro la Juve

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Futuro? Al momento giusto parleremo e soppeseremo le varie situazioni. Parleremo di obiettivi reali per noi, ma oggi devo pensare al presente che è la Juventus. Per il resto ci sarà tempo di parlare e confrontarsi per trovare le migliori soluzioni per il club e la squadra. Con i dirigenti mi confronto tutti i giorni perché è sempre il momento di programmare il futuro».

ARNAUTOVIC – «Non ci sarà. È guarito dal punto di vista medico, adesso deve riprendere la forma fisica perché l’ultima volta che ha giocato 90 minuti è stato il 4 gennaio. E’ nelle mani dei preparatori e adesso dipenderà da lui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG