Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. I dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Bologna.

PAROLE – «Classica No, non lo pensavo, pensavo all’epoca al prossimo allenamento, non sono uno che dice che non abbiamo fatto ancora niente.. ma manca ancora tantissimo. Abbiamo fatto delle cose straordinarie fin qui. Ma ora mi immagino domani, per preparare al massimo la gara con la Fiorentina, non penso tra un mese o tre mesi, non riesco a farlo. Penso alla partita prossima che è davanti a noi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG