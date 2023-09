Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 in Bologna-Napoli.

LE PAROLE – «Il rigore era inesistente per me, non abbiamo sofferto contro il Napoli. Quando c’è da difendere i ragazzi lavorano al meglio per poter affrontare queste squadre così forti. In attacco vogliamo fare meglio, ma teniamo conto di chi avevamo davanti a noi oggi: quella che ha vinto l’ultimo campionato. Quando difendiamo lo facciamo tutti, anche quando attacchiamo. Viviamo del risultato, però per avere il piacere di venire a lavorare me lo danno loro con gli scambi davanti alla panchina come nella ripresa. Il calcio è questo».

