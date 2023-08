Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo l’amichevole contro l’AZ Alkmaar: «Abbiamo visto dei ragazzi coraggiosi»

Thiago Motta ha parlato al termine dell’amichevole del Bologna contro l’AZ Alkmaar, persa dai rossoblu per 1-0. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Abbiamo visto dei ragazzi coraggiosi, sono stati fantastici e hanno dato il massimo. Ma hanno bisogno di alzare il livello, e serve un aiuto della società da questo punto di vista, non ho bisogno di ripeterlo».

SOLO TRE CAMBI – «Affrontavamo una squadra forte, i ragazzi che hanno iniziato la partita avevano preso ritmo e penso che alla fine cambiare tanto per farlo non serve a nulla, oggi era il momento di fare solo quei tre cambi».

COME STA ARNAUTOVIC – «Ha avuto un fastidio al flessore e non si sentiva in condizione di andare al 200%, e noi abbiamo bisogno di gente che sia al meglio per affrontare squadre di questo tipo».

COSA É CAMBIATO DOPO LO SFOGO – «Al momento non è cambiato nulla da parte della società, ripeto che serve un aiuto non tanto per completare la rosa quanto per alzare il livello».

