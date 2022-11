Al Dall’Ara, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Dall’Ara, Bologna e Torino si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.

Bologna Torino 1-1 MOVIOLA

PRIMO TEMPO

1′ COMINCIA LA SFIDA – Il primo pallone è del Bologna

1′ OCCASIONE BOLOGNA – Subito rossoblu in avanti: Barrow crossa per Arnautovic, Milinkovic-Savic devia in qualche modo in corner

3′ PROBLEMI PER PELLEGRI – L’attaccante granata ha accusato un fastidio alla caviglia, è già pronto il cambio con Karamoh

4′ CAMBIO NEL TORO – Pellegri non ce la fa e lascia il posto a Karamoh

9′ CONCLUSIONE BOLOGNA – Dominguez prova il tiro da fuori area, Milinkovic-Savic controlla senza problemi

18′ OCCASIONE TORINO – Tagliata la punizione di Miranchuk, ma nessun compagno è pronto alla deviazione verso la porta

23′ POCHE EMOZIONI – Siamo arrivati a metà primo tempo ma tra Bologna e Torino latitano le palle gol, l’unica occasione vera rimane quella di Arnautovic dopo pochi secondi

24′ RIGORE PER IL TORINO – Miranchuk va via a Lucumì sul lancio lungo di Milinkovic-Savic e cade in area, per Giua è rigore. Dopo il check per valutare che il contatto fosse all’interno dell’area, il penalty è confermato

26′ GOL TORINO – Segna Lukic: Skorupski azzecca l’angolo, ma la conclusione del serbo è imparabile

29′ OCCASIONE BOLOGNA – Ferguson ha l’intuizione di mettere un mezzo un pallone molto pericoloso, nessuno dei suoi è pronto a deviare in rete

37′ CONCLUSIONE KARAMOH – L’attaccante del Toro riesce a girarsi in area e calcia, semplice la parata a terra di Skorupski

45′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

49′ FINE PRIMO TEMPO – Succede pochissimo nel recupero, Bologna e Torino vanno negli spogliatoi con i granata avanti grazie al rigore realizzato da Lukic

SECONDO TEMPO

46′ COMINCIA LA RIPRESA – Si riparte con due cambi per Motta: dentro Vignato e Lykogiannis per Barrow e Cambiaso

54′ OCCASIONE TORINO – Karamoh e Miranchuk duettano, il russo va al tiro ma non inquadra la porta

58′ DOPPIO CAMBIO BOLOGNA – Entrano Soriano e Orsolini, escono Aebischer e Ferguson

60′ OCCASIONE BOLOGNA – Buongiorno pasticcia e la palla non esce, Orsolini gliela ruba ma poi sbaglia il passaggio

62′ OCCASIONE BOLOGNA – Vignato calcia a botta sicura, Milinkovic-Savic respinge di pugno

64′ PAREGGIO BOLOGNA – Gol di Orsolini, è 1-1: cross di Vignato, Lazaro non segue il taglio e l’esterno segna al volo battendo Milinkovic-Savic

Migliore in campo: Lukic a fine primo tempo PAGELLE

Bologna Torino 1-1: tabellino e marcatori

Reti: 26′ rig. Lukic, 64′ Orsolini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso (46′ Lykogiannis); Medel, Dominguez; Aebischer (58′ Orsolini), Ferguson (58′ Soriano), Barrow (46′ Vignato); Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Moro, Zirkzee, Soriano, De Silvestri, Schouten. Allenatore: Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri (4′ Karamoh). A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Zima, Rodriguez, Ilkhan, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic. Allenatore: Juric (Paro in panchina)

Arbitro: Giua di Olbia.

Ammoniti: Lucumì

