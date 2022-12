Finora nel campionato negativo del Verona è stato Josh Doig la nota positiva della stagione. Già cercato dal Bologna in estate, il 20enne era stato pensato da Giovanni Sartori come la pedina giusta per sostituire l’altro scozzese lanciato in rossoblu, Hickey, ceduto poi al Brentford per oltre 20 milioni di euro. Sul giocatore adesso ci sono anche altri club, come Atalanta, Lazio e qualcuno pure della Bundesliga.

Ma come scrive La Gazzetta dello Sport, «il Bologna può non solo contare sugli uffici di Sartori e Di Vaio già allacciati l’estate scorsa ma anche su due giocatori in uscita che potrebbero fare al caso di Bocchetti: Vignato e Kasius».

