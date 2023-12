Bonan duro: «Questa Superlega non è una mossa per il popolo, ma per i soldi». La critica del giornalista al progetto

Il giornalista Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport 24 si è espresso in maniera critica e dura riguardo la nuova Superlega annunciata due giorni fa e su cui la Juve non è voluta ancora intervenire.

BONAN – «Non credo che questo progetto sia un assist al popolo come viene fatto passare. E non lo sarà mai. Questo progetto è una mossa per i soldi che tira dentro il mondo arabo. Io ho provato un senso di smarrimento quando è successa questa cosa».

