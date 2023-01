Il famoso giornalista Alessandro Bonan parla a Sky Calciomercato l’Originale, ecco cosa dice sulla Juventus.

A Sky Calciomercato l’Originale il giornalista Alessandro Bonan parla così della Juventus: “La Juve del futuro sarà legata ancora più ai giovani. E poi ci sono la forza e il ruolo di Allegri, due situazioni che però fanno parte di stessa faccia. Quanto è più importante ruolo allegri tanto sarà più importante la sua forza.“

Sempre a Sky, Gianluca Di Marzio da la sua opinione sulla società bianconera, ponendo l’accento sull’area sportiva: “La posizione di Allegri non è indebolita, ma dipenderà da come finirà la stagione con la Juve. L’uomo forte è lui con Cherubini. L’obiettivo è arrivare almeno in Champions League e programmare con Max in panchina.“

Questa sera per la Coppa Italia è prevista la titolarità di molti giovani, quali Iling, Miretti, Fagioli e Soulé.

