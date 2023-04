Bonan sorprende: «Kostic sarebbe perfetto per l’Inter». Le dichiarazioni del giornalista sull’esterno della Juve

Il giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport 24 ha rilasciato alcune dichiarazioni a sorpresa su Kostic, esterno serbo dela Juve.

KOSTIC – «Kostic sarebbe perfetto per l’Inter. Sa fare tutta la fascia, la fa con efficacia in fase offensiva e difensiva, corre tanto, ha un bel sinistro, ha capacità di tiro e crosso, è combattivo, parla poco per far fare i fatti. Ha le caratteritische giuste per fare il quinto».

