Juve, ora le sconfitte sono troppe: per Allegri suona l’allarme dopo gli ultimi ko con Napoli in campionato e Inter in Coppa Italia

La Juve tra Napoli in campionato e Inter in Coppa Italia ha perso due match di fila considerando tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso ottobre quando fece lo stesso contro Milan in campionato e Maccabi Haifa in Champions League.

Non solo, perché i bianconeri hanno perso quattro delle ultime sei gare tra tutte le competizioni (1V, 1N), tante quante sconfitte nelle precedenti 25 partite. Per Allegri suona l’allarme…

