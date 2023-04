Repice: «Juve svuotata, è eclatante. Sono preoccupatissimo». L’analisi della nota voce radiofonica dopo la sconfitta con l’Inter

Repice, nota voce radiofonica di Tutto Il Calcio Minuto per Minuto, a Maracanà su Tmw Radio ha esternato le sue preoccupazioni sulla Juve dopo la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia.

LA JUVE – «E’ una squadra svuotata. Il problema è questo. Sono abituato a seguire la Juve e anche nei momenti di maggior difficoltà ha dato dimostrazione di grande compattezza. Ho visto un’altra Juve ieri sera. Non so cosa sia successo, ieri sera è stato eclatante. Al di là di come viene schierata la squadra, è proprio l’atteggiamento che non va. E’ come se sapessero qualcosa che li ha resi così. E mi preoccupa moltissimo».

