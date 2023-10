Bonanni sicuro: «Conte sceglierà quella panchina». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

A TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del futuro dell’ex Juve, Antonio Conte.

CONTE – ​​​​​​​«Le frasi su Osimhen? Sicuramente in una piazza come Napoli sarebbe meglio di non fare certe dichiarazioni ma sappiamo come è fatto ADL. È un accentratore, ci potevamo aspettare certe cose. Ma ha riportato il Napoli a livelli altissimi, tanti meriti sono suoi anche per lo Scudetto. È difficile lavorare con una persona come lui. Sono convinto che Conte l’abbia cercato invece, ma sono convinto che andrà alla Roma».

