La Juve intraprendere un nuovo progetto di beneficenza. La nota ufficiale del club.

COMUNICATO – «La Juventus collaborerà con un progetto di beneficenza, “Football Planet”, che ha l’obiettivo di fornire opportunità agli studenti delle scuole primarie delle zone più remote della Cina di allenarsi e giocare a calcio, contribuendo così allo sviluppo del calcio in Cina.* “Football Planet”* è un progetto calcistico di pubblica utilità avviato dall’ex calciatrice Zhao Lina, dalla Fondazione per lo sviluppo del calcio cinese e da ByteDance CSR, che prevede di lavorare con cento scuole primarie in Cina nei prossimi cinque anni, offrendo ai bambini opportunità di allenamento e competizione calcistica.

La Juventus ha legami profondi e stretti con i tifosi cinesi e con il calcio in questa nazione: piattaforme di social media forniscono informazioni e intrattenimento ai tifosi bianconeri locali, con numerosi fan-viewing party e altre attività riservate ai fans, organizzate negli ultimi anni, da quando l’amichevole pre-stagionale della Juventus nel Paese nel 2019 rafforzò i legami con il mercato asiatico.

Attraverso questo progetto di beneficenza, la Juventus spera inoltre in una bella restituzione alla società e alla comunità calcistica cinese, creando spirito sportivo e consapevolezza sul tema della salute tra i bambini, ma anche aiutandoli a coltivare i loro sogni, stimolando la loro creatività.

Attraverso l’utilizzo delle proprie piattaforme ufficiali in Cina, il Club produrrà contenuti esclusivi dedicati al progetto, creando così un’ulteriore consapevolezza; la Juventus organizzerà inoltre visite alle scuole aiutate, parteciperà alle attività del progetto, proporrà corsi e amichevoli e fornirà formazione agli istruttori di calcio scolastico insiema agli allenatori delle nostre giovanili, per promuovere ulteriormente lo sviluppo del calcio in Cina.

L’iniziatrice del progetto, Zhao Lina, ha dichiarato: “La nostra intenzione originaria nel lanciare il Planet Project è quella di permettere al maggior numero possibile di bambini che amano il calcio di avere un pallone con cui giocare. Ci auguriamo che questa collaborazione con la Juventus permetta ad ancora più persone di conoscere il Planet Project e di aiutare a far crescere insieme i sogni calcistici dei bambini nelle zone rurali della Cina”.

Dall’inizio, nell’aprile scorso, il Planet Project ha costruito campi per bambini in Guizhou e nello Yunnan, ha donato materiale calcistico a dieci scuole, ha organizzato corsi di formazione calcistica per allenatori e ha avviato campionati di calcio scolastici in ogni contea in cui è presente.

La Juventus non vede l’ora di contribuire al crescente successo del progetto nei prossimi anni!».

The post Juventus e “Football Planet Project” insieme in Cina: il comunicato e tutti i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG