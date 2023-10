Juventus Next Gen Perugia streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la nona giornata di Serie C 2023/24

La Juventus Next Gen torna in campo dopo il pareggio col Sestri Levante e la gara rinviata con la Lucchese. Bianconeri che ospitano il Perugia allo Stadio Moccagatta di Alessandria.

Il match, valido per la nona giornata del campionato di Serie C, andrà in scena domenica 22 ottobre alle ore 14.00 e sarà visibile in diretta tv su Sky, con streaming su Sky Go e NOW TV.

