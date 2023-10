Ivan Juric, nella conferenza stampa di vigilia di Torino Inter, è tornato a parlare del derby della Mole perso contro la Juve

In conferenza stampa alla vigilia di Torino Inter, Ivan Juric è tornato a parlare del KO prima della sosta nel derby della Mole contro la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

POST DERBY – «Avere emozioni è bello, io la esprimo e voi la vedete. Il giorno dopo ero già carico e pronto. Le emozioni sono belle, anche tristezza, felicità o rabbia: ti danno forza per affrontare le cose. Ho una carica allucinante per non sentirmi più come dopo il derby. Questa generazione sta perdendo un po’ le emozioni forti, io le esprimo: sono andato a casa triste, poi ero carico per lavorare».

