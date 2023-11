Giacomo Bonaventura torna a parlare della sua esperienza al Milan, dove è stato compagno per una stagione di Bonucci

Intervistato dalla Rai, Giacomo Bonaventura ha parlato del suo passato rossonero, dove ha incrociato anche l’ex Juve Bonucci nell’annata 2017/18.

LE PAROLE – «Se mi fece arrabbiare la scelta di non darmi la fascia da capitano a favore di Bonucci? Ci furono tanti cambiamenti e quando non c’è una stabilità come oggi alla Fiorentina è difficile esprimersi. Ci furono tanti cambiamenti e non fu facile. Quando una società si stabilizza con una proprietà, un allenatore e un gruppo di calciatori è tutto più facile».

