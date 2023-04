Boniek: «Gatti andava espulso e il fallo su Lobotka era netto». Così l’ex bianconero sugli episodi da moviola di Juve-Napoli

Zibi Boniek ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 commentando gli episodi di Juve-Napoli e non solo. Le sue dichiarazioni:

JUVE-NAPOLI – «Fabbri ha fatto tanti errori nella partita tra Juve e Napoli. Con il Var si è creato un problema, ovvero che gli arbitri hanno paura di fischiare. Succede anche con il fuorigioco dove alzano la bandierina dopo diversi minuti. Gatti andava espulso e su Lobotka il fallo era netto: l’arbitro non avrebbe aver dovuto andare al Var».

INCHIESTA JUVE – «Io di queste cose che non so e di cui non entro in merito. Secondo me si tratta di rimotivare la sentenza e per come la intendo io è quella di ammorbidirla, ma ripeto non è il campo mio».

LUKAKU – «Difficile ragionare sulla questione. Questo suo gesto cosa c’entra con razzismo. Io sono contro questi atti di violenza verbale».

