Zbigniew Boniek a Kiss Kiss Napoli ha parlato del calcio italiano e degli ormai imminenti Europei di calcio. “I prossimi europei saranno bellissimi, sarà un torneo equilibrato e ben organizzato. Si giocherà in un paese calcisticamente evoluto e sarà una competizione fantastica. In Italia, le squadre medie, di seconda fascia, sono molto forti. Non a caso la Roma vinse la Conference League, poi la Fiorentina farà la finale per la seconda volta consecutiva e l’Atalanta è in finale d’Europa League. Peccato per l’Inter, era attrezzata per arrivare fino in fondo alla Champions”.

“Zielinski all’Inter? E’ un ragazzo d’oro, fantastico, mi dispiace che negli ultimi mesi si sia creato questo strano clima a Napoli, è stato messo fuori ed ha giocato poco. Anche perché ha dimostrato di amare Napoli e la sua squadra. Un giocatore ha il sacrosanto diritto di dire ‘mi fermo qua con voi, mi scade il contratto e vado a cercare stimoli altrove’. C’è stato troppo nervosismo quest’anno con lui, ma al Napoli dico che sarà difficile da rimpiazzare”. Zielinski l’anno scorso ha rifiutato una ricchissima offerta da un club saudita ma quando sembrava in procinto di rinnovare col Napoli è saltato tutto. L’Inter ne ha approfittato e se lo è assicurato a parametro zero ma nel frattempo il polacco ha giocato pochissimo in questi ultimi mesi della stagione.

