Il jolly del club sardo quasi certamente non rinnoverà il contratto in scadenza coi rossoblù ma un approdo in nerazzurro è molto difficile.

L’Inter ha valutato più volte in passato l’acquisto di Nahitan Nandez del Cagliari, proprio oggi lui stesso ha ammesso che 3 anni fa il trasferimento stava per concretizzarsi. Ora i nerazzurri potrebbero tornare alla carica anche se l’uruguaiano sembra diretto altrove.

La situazione

Da settimane vi parliamo del nodo Dumfries: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 ed in caso di mancato rinnovo entro l’estate verrà messo sul mercato per evitare di perderlo a zero euro come avvenuto con Skriniar. L’ex PSV Eindhoven chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione, il doppio di quanto percepito attualmente mentre i dirigenti nerazzurri hanno fatto intendere di non voler andare oltre i 4.

Gli scenari

Tornando a Nandez, il suo arrivo all’Inter è alquanto improbabile perché a gennaio il suo procuratore ammise pubblicamente di essere in trattativa con i nerazzurri, cosa che in realtà si è rivelata essere falsa. La reazione dei dirigenti a quelle dichiarazioni fu veemente, specie quella dell’amministratore delegato Beppe Marotta. Il Corriere dello Sport sostiene che l’ipotesi che Nandez vada all’Inter a costo zero è improbabile ma non impossibile; l’uruguagio nasce come mezzala ma ormai da tempo ha imparato a ricoprire il ruolo di quinto, quello di Dumfries. In caso di addio dell’olandese la pista potrebbe riaprirsi ma servirebbe ricomporre la frattura con l’entourage.

