L’addio di Giroud al termine della stagione è ormai ufficiale, nelle scorse ore infatti il francese ha comunicato il suo addio ai rossoneri. E’ tempo quindi di guardare sul mercato in cerca di un attaccante che possa raccogliere la sua eredità, importante sia a livello tecnico che umano. La squadra mercato rossonera scandaglia da tempo i profili che maggiormente potrebbero adattarsi con le proprie ambizioni, sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic non mancano infatti alternative a riguardo. Secondo quanto rivelato da Relevo.com, si sarebbe aggiunto un altro nome alla lista: Artem Dovbyk del Girona.

Il Girona chiede 40 milioni

Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe 2006, si è messo in mostra nell’ottima stagione del Girona in Spagna. Il club iberico infatti grazie alle sue prestazioni, 20 reti e 9 assist in 37 presenze stagionali, è ormai a un passo da una storica qualificazione in Champions League grazie al 3° posto quasi matematico in Liga. L’attaccante di nazionalità ucraina – scrive Relevo.com – è finito nel mirino di Ibra e Moncada. Il Girona valuta il proprio gioiello 40 milioni di euro.

La concorrenza

Su Artem Dovbyk – aggiunge Relevo.com – non ci sarebbe mosso solo il Milan. La bella stagione disputata in Spagna ha acceso i radar anche di Napoli e Juventus. In particolare i partenopei potrebbero rappresentare l’insidia maggiore per i rossoneri, considerando il quasi certo addio di Osimhen al termine della stagione. Il giocatore sarebbe molto apprezzato anche in Premier League.

