Il direttore sportivo Baccin, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei nuovi acquisti, Zielinski e Taremi, e di quelli futuri, nonché di alcuni rinnovi contrattuali.

Il direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin, nella sua intervista concessa a Sky Sport, ha svelato importanti retroscena sulla gestione sportiva e i piani futuri del club nerazzurro. La stagione dell’Inter è stata caratterizzata da successi significativi, che il dirigente attribuisce alla solidità di un gruppo affiatato, frutto di anni di lavoro congiunto.

L’importanza dell’unità di squadra

Baccin ha sottolineato come i risultati ottenuti siano il frutto di un lavoro di squadra che si è costruito nel tempo, con l’intero staff calcistico che lavora in perfetta sintonia. Questa unità si riflette anche nelle scelte di mercato, con il recente inserimento di calciatori come Zielinski e Taremi, che secondo il direttore sportivo arricchiranno ulteriormente la rosa.

Mehdi Taremi

Strategie di mercato e prospettive future

La visione per il mercato estivo palesa un approccio prudente, mirato a preservare il nucleo della squadra che tanto bene ha fatto nelle competizioni attuali. Tuttavia, Baccin ha confermato che saranno apportati alcuni cambiamenti mirati a supportare il progetto sportivo dell’Inter. La fiducia riposta nell’allenatore Simone Inzaghi è massima, e secondo il direttore sportivo, la grande virtù del tecnico è l’umiltà accompagnata da una profonda passione e conoscenza del calcio.

Scouting e ricerca di talenti

Il direttore sportivo ha poi illustrato l’impegno nella ricerca di nuovi talenti, sottolineando il ruolo cruciale degli osservatori e la necessità di essere sempre presenti sui mercati internazionali. Ha citato l’esempio di Bisseck e Thuram, rispettivamente individuati e valutati per le loro potenzialità e l’empatia creatasi con il club.

La filosofia nei confronti dei giovani

Particolare attenzione è stata rivolta anche al settore giovanile, con Baccin che ha elogiato il lavoro svolto e alcuni giovani promettenti che potrebbero presto fare il salto in prima squadra. La difficoltà di inserire i giovani nel contesto della Serie A è stata riconosciuta, ma l’intenzione è chiara: continuare a valorizzare il talento interno per costruire il futuro dell’Inter.

Desideri e ambizioni per il futuro

Infine, il sogno confesso da Baccin è quello di scoprire un nuovo Zanetti, un giocatore in grado di lasciare un segno indelebile nella storia del club. Tra le prospettive future, il direttore ha accennato alla situazione dei portieri e alla volontà di rinnovare il legame con parti fondamentali della squadra attuale come Lautaro, Barella e l’allenatore Inzaghi.

