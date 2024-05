L’ex difensore Andrea Ranocchia torna sul doppio confronto con gli spagnoli.

Andrea Ranocchia ha parlato a Sitiscommesse.com dell’uscita prematura dalla Champions League dell’Inter. “La Champions è un discorso a parte, perché il campionato si gioca su tante partite, quindi hai sempre modo di riprendere o magari fai 1 o 2 passi falsi però comunque le partite sono tante e poche squadre riescono a reggerne così tante vincendone tante”.

Il rammarico

“In Champions è dentro fuori soprattutto quando passi il girone… è sempre deciso dagli episodi, dallo stato di forma e l’Inter per me, purtroppo, non l’ha persa al ritorno perché comunque al ritorno l’Atletico ha fatto una grandissima partita, non si può che dire bravi agli avversari quando se lo meritano e quando fanno delle belle partite, ma tanto all’andata. All’andata ha creato tanto, ma non ha concretizzato le occasioni. Ma lì sono episodi perché comunque all’andata l’Inter ha fatto una grande partita, ha creato tantissimo ma gli è mancato l’ultimo passo perché se fossero riusciuti ad arrivare a Madrid con un punteggio diverso sicuramente sarebbero passati. Però, ripeto, in Champions sono 180 minuti, magari ci sono i supplementari, rigori… Ma c’è poco tempo e non devi sbagliare niente. Poi sicuramente è dispiaciuto a tutti. C’è rammarico perché una squadra come l’Inter è costruita comunque per vincere. Quando non si raggiunge l’obiettivo c’è del rammarico. Sulle due partite devo dire che l’andata è quella dove devono avere più rammarico i ragazzi”.

