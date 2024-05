Il commissario tecnico della nazionale italiana ha rivelato il suo stato d’animo a poche settimane dall’inizio dell’Europeo.

Luciano Spalletti ha parlato anche di Inter dopo la presentazione di Vivo Azzurro Tv; le sue dichiarazioni. “La maglia azzurra non si veste solo nelle due ore dell’allenamento o di partita, ma la si indossa per 24 ore al giorno, anzi anche facendo degli straordinari un paio d’ore in più al giorno”.

Federico Dimarco Italia

Verso gli europei

“Nel confronto europeo abbiamo ancora da fare dei passi importanti, nonostante i complimenti che vanno fatti alle nostre squadre che sono al massimo livello europeo anche giocando un calcio di un certo livello. Io mi chiudo a casa mia e provo a realizzare minuto dopo minuto quello che sarà il tempo che passeremo in Germania. Noi abbiamo questa finestra aperta sui nostri sportivi, non dobbiamo dare la sensazione di avere a che fare con dei bambini viziati, ma di avere a che fare con professionisti serissimi. Poi sono lì a perfezionare questa convocazione, per il 70/80% è già fatta, c’è però questo 20% aperto per abbracciare chi ci dimostra di volerne fare parte o per far uscire chi pensa che questa maglia sia un giochino“.

Le congratulazioni

“Vanno fatti i complimenti al Bologna per il calcio che ha espresso, così come all’Atalanta e all’Inter. Ci sono alcune situazioni che non vanno come vorremmo e che non sono reali rispetto al valore delle squadre o dell’allenatore che guida queste squadre”.

L’articolo Spalletti: “Convocazioni fatte per il 70/80%, vanno fatti i complimenti a Bologna, Atalanta ed Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG