Massimo Bonini ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato del rendimento attuale della Juventus

Massimo Bonini è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Juve.

LE PAROLE – «Sono di Allegri. Max è stato bravissimo nel lanciare i giovani che hanno aiutato la squadra a fare il salto di qualità a livello di prestazioni e non solo. Restare sempre a ridosso di questa Inter è tanta roba e i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Nella Juve sei chiamato a vincere sempre, quindi il compito di Allegri è stato più complicato. Poi ci sono i meriti della società di aver creato la Under 23, poi diventata Next Gen e questo credo rappresenti il futuro. Non capisco perché in italia solo la società bianconera e l’Atalanta abbiamo la seconda squadra. Tra questi ragazzi nelle ultime settimane c’è stata l’esplosione di Yildiz. Secondo me può diventare un giocatore top, possiede un talento straordinario, quando la palla sa sempre prima cosa fare. Il diciottenne turco ha idee, salta l’uomo e va in rete, proprio come fanno i grandi giocatori. Deve poter sbagliare come ogni giovane, l’importante è avere voglia e personalità. Lui sta dimostrando di possedere entrambe le cose».

The post Bonini: «Allegri bravissimo a lanciare i giovani. Yildiz può…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG