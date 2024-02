L’ex attaccante Roberto Bonisegna ha dato i voti ai due uomini più rappresentativi di Inter e Juventus.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Roberto Boninsegna di confrontare Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic; ecco il suo parere. “Beh, per quello che ha fatto e sta facendo dico che Lautaro è superiore. Mi sembra più completo. Sa muoversi da seconda punta, che è il suo ruolo naturale, perlomeno a mio avviso, ma è anche un’ottima prima punta. Vlahovic, che è cresciuto parecchio nell’ultimo periodo ed è pure più giovane di Lautaro, ha bisogno di compiere ancora un salto in avanti. Gran bel centravanti, comunque”.

Dusan Vlahovic

La dote migliore del Toro

“Il fatto che sa giocare d’anticipo, che conosce dove arriverà il pallone e va esattamente in quel punto, in quello spazio. Non è preveggenza, è intelligenza calcistica. Fateci caso: lui è sempre nel posto giusto al momento giusto. E poi, davanti alla porta, è micidiale. Difficile che sbagli”.

La personalità

“Lautaro merita un 10, perché è anche il capitano dell’Inter e il capitano ha responsabilità importanti di fronte ai compagni, all’allenatore, al pubblico. Lui interpreta bene il ruolo. A Vlahovic, per adesso, diamo un 8: grinta ne ha, la sta tirando fuori, però ha bisogno di gestirsi bene in campo”.

La scelta definitiva

“Se io potessi li farei giocare assieme. È chiaro che non è possibile, essendoci Inter-Juve, mai i due, secondo me, possono tranquillamente convivere. Vlahovic punta centrale e Lautaro a girarci attorno. Che bell’attacco!”.

L’articolo Boninsegna: “Di Lautaro mi piace l’intelligenza calcistica ma se fosse possibile lo farei giocare insieme a Vlahovic” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG