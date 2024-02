Il presidente del Racing Club, Victor Blanco, ha parlato di Lautaro Martinez e del neo acquisto della Juventus, Carlos Alcaraz

Victor Blanco, presidente del Racing Club, ha parlato di Carlos Alcaraz e Lautaro Martinez – attaccante dell’Inter – in un’intervista esclusiva a Sportitalia.

LE PAROLE – «Il Racing ha mandato tanti giocatori in club importanti in giro per l’Europa e non ho dubbi che Carlos Alcaraz farà molto bene alla Juventus. Ha tutte le carte per essere un crack. Raggiunge in Italia Lautaro, un altro giocatore che ci rende orgogliosi. Se potendo scegliere prenderei Haaland o Lautaro al Racing? Nessun dubbio, mi prendo il Toro».

