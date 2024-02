Roberto Boninsegna ha parlato di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic a poche ore dalla sfida tra Inter e Juventus

Roberto Boninsegna, ex calciatore dell’Inter, ha parlato di Lautaro e Vlahovic alla Gazzetta dello Sport.

DUELLO CON VLAHOVIC – «Per quello che ha fatto e sta facendo dico che Lautaro è superiore. Mi sembra più completo. Sa muoversi da seconda punta, che è il suo ruolo naturale, perlomeno a mio avviso, ma è anche un’ottima prima punta. Vlahovic, che è cresciuto parecchio nell’ultimo periodo ed è pure più giovane di Lautaro, ha bisogno di compiere ancora un salto in avanti. Gran bel centravanti, comunque».

LAUTARO – «Di lui mi piace il fatto che sa giocare d’anticipo, che conosce dove arriverà il pallone e va esattamente in quel punto, in quello spazio. Non è preveggenza, è intelligenza calcistica. Fateci caso: lui è sempre nel posto giusto al momento giusto. E poi, davanti alla porta, è micidiale. Difficile che sbagli».

