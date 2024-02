L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato il derby d’Italia di domani sera.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Inter ammettendo che non si tratta di una gara decisiva. “Andremo tutti a San Siro, abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, poi abbiamo anche i due nuovi. Djalò è più indietro, Alcaraz oggi farà il primo allenamento ma andremo tutti a Milano. Domani sarà una meravigliosa partita, in uno stadio pienissimo, sappiamo della forza dell’Inter, noi stiamo molto bene. È una tappa, noi dobbiamo fare ancora molti punti per il nostro obiettivo che è la Champions”.

“La voglia e la convinzione di fare risultato, a fine partita vedremo chi sarà stato più bravo. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi è un test importante. Domani è una partita bella da giocare, ma saranno decisivi i punti che faremo da ora fino a fine campionato per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

“I vecchi sono abbastanza giovani, la squadra è serena e ha lavorato bene. La partita è bella, difficile, loro sono primi e noi secondi. Non è che domani finisce il campionato, ci sono tantissime partite. Decisivi sono i punti che faremo da oggi alla fine del campionato. Non è uno snodo decisivo per il campionato, con i 3 punti, se fai 2 pareggi e l’altra squadra vince, ruba 4 punti in una settimana. Il nostro obiettivo è la Champions, quando ci sono queste partite il bello è che tutti parlano e dicono, i ragazzi vanno in campo sereni e si devono divertire”.

