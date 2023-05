Nel corso del suo intervento a GR Parlamento Paolo Bonolis ha puntato il dito contro Skriniar. Le sue dichiarazioni

Bonolis ha parlato così dell’addio di Skriniar in direzione PSG.

«È un ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa – tuona il conduttore televisivo -. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo».

L’articolo Bonolis durissimo su Skriniar: «E’ un ingrato, al PSG sarà un pupazzo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG