L’asso del Milan Leao ha parlato della cavalcata scudetto della passata stagione nel corso di una intervista concessa al magazine Gaffer. Le sue dichiarazioni

Leao è tornato a parlare così dello scudetto vinto lo scorso anno dal suo Milan:

«Molto felice. Era qualcosa che il nostro team attendeva da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto con il Milan ed è un ricordo che conserverò per il resto della mia carriera e della mia vita».

L’articolo Leao: «Scudetto? Mi ha resto molto felice, il Milan lo attendeva da tempo» proviene da Inter News 24.

