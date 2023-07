Bonucci lascia la Juve ma vuole restare in Serie A: ecco dove potrebbe andare il difensore fuori dai piani di Allegri

La Juventus ha comunicato oggi a Leonardo Bonucci che è fuori dai piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport il difensore vorrebbe però restare in Serie A: potrebbe diventare un’idea per la Lazio. Maurizio Sarri, infatti, lo ha già allenato proprio alla Juventus e la sua esperienza in Champions League potrebbe fare al caso giusto per la squadra di Lotito.

The post Bonucci lascia la Juve ma vuole restare in Serie A: ecco dove potrebbe andare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG