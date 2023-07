Bonucci non si ferma: l’ex capitano Juve si allena senza pause nonostante sia inserito nella lista dei cedibili – FOTO

Bonucci non si ferma nonostante la situazione particolare che sta vivendo alla Juve da quando è tornato alla Continassa.

L’ormai ex capitano bianconero, messo nella lista dei cedibili dalla società e da Allegri, via Instagram ha pubblicato una foto in cui si allena insieme ad un personal trainer in palestra insieme ad un messaggio chiaro: «Non-stop working». Bonucci, insomma, non ha alcuna intenzione di fermarsi…

