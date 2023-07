Milinkovic rimpianto Juve? Ballotta: «Ha scelto il Dio denaro». Le parole in esclusiva sull’ex obiettivo bianconero

Ballotta, ex portiere della Lazio, in esclusiva a Juventusnews24 ha commentato la scelta di Milinkovic Savic di trasferirsi in Arabia Saudita invece che alla Juve.

MILINKOVIC – «Parliamo sempre di un discorso economico. Non è a fine carriera, ma quando ti arrivano delle proposte del genere devi fare delle valutazioni. Dipende a cosa dai più peso, se ai soldi, alla carriera e ai campionati. In questo caso diciamo che si sono accontentati tutti, società compresa. Quest’anno era arrivato il momento per lui di cambiare aria, ma in questo caso è un cambiare aria relativo. Va in un campionato che a mio avviso non ha senso, il Dio denaro chiama e molti rispondono».

